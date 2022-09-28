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1 час назад

Цикл открытых уроков для школьников стартовал в Музее Победы

Агентство «Москва»

Открытые уроки памяти проходят в Музее Победы. Занятия для школьников продлятся до 12 октября, об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Цикл открытых уроков для школьников стартовал в Музее Победы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цикл открытых уроков стартовал 28 сентября в Музее Победы. Занятия пройдут в рамках работы новой выставки «Подвиг народа в объективе кинокамеры». Школьников ждут лекции, беседы и интересные встречи. Историки и педагоги познакомят учащихся Москвы, Калужской, Брянской областей, Республики Мордовия и посетителей музея с малоизвестными страницами истории Великой Отечественной», - говорится в сообщении.

Уточняется, что школьники узнают об инженерных разработках в годы войны, о медицинском обеспечении войск и о том, как советские войска сражались на Эльбрусе в ходе Битвы за Кавказ. На уроке, посвященном памяти освободителей Калуги, поговорят о судьбе Петра Елисеева, воина-освободителя Калужской области. Патриотический проект «Живой голос Победы» представит его руководитель Вячеслав Нарский. Школьникам расскажут о том, как проходила запись более 500 интервью с ветеранами. Как отмечается, также ряд встреч пройдет в формате конференций, на которых выступят сами учащиеся. Темами их докладов станут биографии фронтовых кинооператоров Бориса Маневича, Леона Мазрухо, Владимира Сущинского, Рувима Халушакова, а также режиссера Максима Плоскина и других. В пресс-службе добавили, что уроки пройдут в рамках работы выставки музеев школы №1799 Москвы и калужской школы №45 имени маршала Советского Союза Георгия Жукова на площадке зала «Школьный Музей Победы».

Новости Москвы,Георгий Жуков,
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