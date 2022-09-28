Центральные улицы и набережные Москвы будут перекрыты 30 сентября

Движение перекроют на центральных улицах и набережных Москвы 30 сентября, об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные - просим отказаться от поездок на личных авто в центр города», - говорится в сообщении.
Уточняется, что с 6:00 будет перекрыто движение на ул. Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 будет закрыто движение на ул. Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном пер., на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной, с 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде. Автомобилистов просят планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки.