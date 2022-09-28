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46 минут назад

Центральные улицы и набережные Москвы будут перекрыты 30 сентября

Агентство «Москва»

Движение перекроют на центральных улицах и набережных Москвы 30 сентября, об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Центральные улицы и набережные Москвы будут перекрыты 30 сентября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«30 сентября будут временно закрыты для движения центральные улицы и набережные - просим отказаться от поездок на личных авто в центр города», - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 6:00 будет перекрыто движение на ул. Ильинка, Варварка, Москворецкая, а также на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Большом Москворецком мосту и на площади Васильевский спуск. С 13:00 будет закрыто движение на ул. Болотная, Большая Ордынка, Пятницкая, в Лубочном пер., на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной, с 14:00 будет закрыт проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде. Автомобилистов просят планировать маршруты заранее и обращать внимание на знаки.

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