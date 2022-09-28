В Москве начнут производить ультразвуковые сканеры

Новый резидент “Технополис Москва ” планирует начать производство ультразвуковых сканеров к началу 2023 года. Об этом сообщает портал Мэра Москвы.

Ультразвуковые сканеры резидента ОЭЗ “Технополис Москва” полностью русифицированы и оснащены отечественным программным обеспечением. Доля использования российского сырья и комплектующих при их производстве превышает 60%.

Линейка оборудования представлена моделями от среднего до экспертного класса. Они применяются для проведения высокоточной диагностики в самых разных направлениях: от акушерства и педиатрии до онкологии и травматологии.