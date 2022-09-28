Устав Москвы привели в соответствие с измененными статьями Конституции РФ

Депутаты Мосгордумы поддержали внесение ряда изменений в столичный устав. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания в среду.

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Так, большинством голосов депутаты поддержали закон "О внесении поправок в статьи 5, 9, 13, 35, 36, 40, 41, 43, 49, 50, 51, 52, 66 и 79.2 Устава города Москвы". Документ был разработан в связи с необходимостью приведения региональной законодательной базы в соответствие с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.

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"Рабочая группа Московской городской думы по совершенствованию законодательства города Москвы в связи с изменениями Конституции РФ, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, была создана сразу после вступления в силу основного закона страны. Проведен тщательный анализ изменений, изучен опыт других субъектов РФ. Депутаты - члены рабочей группы постоянно взаимодействовали с прокуратурой Москвы и Минюстом, аппаратом мэра и правительства Москвы", - рассказал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он добавил, что перед сегодняшним пленарным заседанием финальный вариант законопроекта, в поддержку которого свои подписи поставили 33 депутата городской думы, был рассмотрен и рекомендован к принятию на комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению.

Какие изменения вносятся

"Расширятся полномочия Москвы по решению вопросов молодежной политики, защите семьи, материнства, отцовства и детства. Кроме того, изменения в устав города Москвы коснутся, в том числе процедуры назначения на должность прокурора города Москвы, требований к лицам, претендующим на замещение и замещающим должность мэра Москвы, а также порядка официального опубликования столичных законов и многое другое. С принятием поправок получают дальнейшее развитие новые принципы функционирования публичной власти в Москве", - ответил Шапошников на вопрос, что принесут новации москвичам.

По его словам, столичный парламент продолжит плановую работу в данном направлении.

"Стабильная деятельность столичного парламента обеспечит решение стоящих перед городом и страной стратегических задач", - считает спикер.

Ранее он отмечал необходимость прописать в городском уставе требование к кандидатам на пост мэра Москвы о постоянном проживании в РФ и предусмотреть запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ. Шапошников подчеркивал, что данные поправки юридически необходимы согласно требованиям федерального законодательства, а "тематика и направленность поправок обусловлена закреплением в Конституции принципа единства системы публичной власти".