Всемирная неделя космоса пройдет в Музее космонавтики в Москве

Всемирная неделя космоса в Музее космонавтики начнется 4 октября, в день 65-летия запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли. В честь этого события музей подготовил большую образовательную программу, главным мероприятием которой станет третья ежегодная межмузейная конференция "Единство непохожих - 2022", рассказали ТАСС в среду в пресс-службе музея

"С 4 по 10 октября пройдет Всемирная неделя космоса, откроет которую 65-летие запуска на орбиту первого искусственного спутника Земли (ИСЗ). На площадке музея встретятся руководители и сотрудники культурных организаций со всей России . Цель конференции "Единство непохожих - 2022" - обменяться опытом и вдохновить друг друга на новые проекты, которые можно будет реализовать в любом музее вне зависимости от его профиля и масштаба", - отметили в пресс-службе.

4 октября с 14:00 до 18:00 традиционно пройдет акция "Передай космический привет!". Музей представит новый набор почтовых открыток, основой для которых служат изображения первого ИСЗ из фондовой коллекции - марки, плакаты и живописные работы. Отправить их прямо из экспозиции смогут все желающие.

"Также 4 октября в 19:00 в залах музея состоится заключительный этап творческой лаборатории современных композиторов "Открытый космос". Девять финалистов из разных городов России и мира представят концерт с музыкальными произведениями для ансамбля русских народных инструментов. В кинозале музея 6 октября пройдет открытая встреча с приглашенными экспертами по современной космонавтике. А в 19:00 пройдет специальный эфир в рамках музейного телевидения Музей космонавтики Live", - добавили организаторы.

Кроме этого, сотрудники подготовили новый Космоквиз - викторину для детей и родителей, посвященную разным темам в сфере космонавтики и истории покорения космического пространства. 8 октября в 12:00 посетители узнают много нового про первые модели спутников и историю покорения космического пространства, а также смогут выиграть космические призы от музея. Увидеть и рассмотреть в деталях первый, а также все остальные искусственные спутники Земли можно в экспозиции Музея космонавтики. Для самых любознательных посетителей доступен аудиогид или экскурсия с научным коммуникатором.