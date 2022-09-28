Московские школьники завоевали золотые медали на первенстве мира по шахматам

Московские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медали на первенстве по шахматам среди детей. Соревнования проходили в Грузии с 15 по 28 сентября, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московские школьники завоевали три золотых и одну серебряную и медали на первенстве мира по шахматам среди детей. Соревнования проходили в возрастных категориях игроков до 8, до 10 и до 12 лет в Батуми (Грузия) с 15 по 28 сентября. По решению шахматных композиций, чемпионкой мира среди девочек не старше 12 лет стала воспитанница детско-юношеской спортивной школы имени М. М. Ботвинника образовательного центра "Воробьевы горы" Виктория Меркулова", - рассказал собеседник агентства.

"Мы верили в нашу спортсменку. В решении комбинаций Вика в этом году победила и на первенстве Москвы, и на первенстве России. Она - одна из лучших учениц старшего тренера школы, гроссмейстера Алексея Кима . Отмечу, что Виктория Меркулова одинаково успешно играет в классические шахматы и решает шахматные задачи", - процитировали в пресс-службе слова руководителя ДЮСШ имени М. М. Ботвинника Станислава Фокина .

В классических шахматах золотые награды первенства мира завоевали еще два московских школьника. Артем Усков из ДЮСШ "Этюд" стал чемпионом в категории мальчиков не старше 12 лет, а Ника Венская, недавно переехавшая в Москву из Белоруссии, победила в категории девочек не старше 10 лет. Также на счету юных россиян серебряная медаль москвича Романа Шогджиева (мальчики не старше 8 лет) и бронза Оксаны Горячкиной из Салехарда в категории девочек не старше 12 лет.