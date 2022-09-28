Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября

Сезон работы фонтанов в столице завершится 1 октября. Об этом в среду сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
"В этом году завершим сезон работы фонтанов в субботу, 1 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами будут защищены на зимний период специальными конструкциями.
"На фонтанах "Репинский" и "Пушкинский" поставят защитные металлические щиты. Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами", - уточнил Бирюков.
Заммэра добавил, что зимой столичные фонтаны будут готовить к новому сезону. Так, специалисты проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций и диагностику гидравлики.
В настоящее время в Москве насчитывается около 600 фонтанов, среди которых есть традиционные, "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические.