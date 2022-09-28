Сезон работы фонтанов в Москве завершится 1 октября

"В этом году завершим сезон работы фонтанов в субботу, 1 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты комплекса городского хозяйства промоют их со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и приступят к мероприятиям по консервации", - сказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводятся в сообщении.