В павильоне «Макет Москвы» обновили фотоэкспозицию

Она включает 12 работ, среди них снимки миниатюрных копий Большого театра, Исторического музея, Елоховского собора, Ярославского вокзала и гостиницы «Пекин».

Фото: Mos.ru Mos.ru

Фотоэкспозицию павильона «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ обновили. Как рассказал Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы, в этот раз здесь представлены фотографии миниатюрных копий знаковых объектов Москвы, размещенных на макете. По его словам, обновленная фотоэкспозиция включает снимки Большого театра, Исторического музея, Елоховского собора, Ярославского вокзала, гостиницы «Пекин» и других важных зданий.

«В мельчайших деталях посетители смогут рассмотреть объекты, оценить ювелирный труд мастеров-макетчиков. Уникальность снимков заключается в игре теней, которые меняются в кадре в зависимости от световых возможностей макета, на котором воспроизводится освещение города днем и ночью, в сумерках и при облачной погоде, а также на восходе и закате», — отметил Сергей Левкин.

Сергей Левкин уточнил, что идея проведения выставки возникла во время реконструкции павильона в октябре 2019 года, когда камеры видеообзора, расположенные над макетом, сняли удивительные кадры. С тех пор входное пространство павильона используется под фотовыставки.

Еще больше фотографий можно увидеть в зоне макета на интерактивных панелях, добавил Сергей Левкин. Любой желающий может самостоятельно изменить освещение на фотографиях, а на экранах прочитать информацию и узнать много интересного о каждом объекте.