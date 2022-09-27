Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Жириновского

Сергей Собянин присвоил улице в столичном районе Очаково-Матвеевское имя многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от улицы Нежинской вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения природный заказник "Долина реки Сетуни" в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование – улица Жириновского", – указано в документе.

Решение о присвоении названия в честь Жириновского безымянному проезду в районе Очаково-Матвеевское было принято на заседании президиума столичного правительства 20 сентября.