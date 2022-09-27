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28 минут назад

Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Жириновского

Москва24иещё 21

Сергей Собянин присвоил улице в столичном районе Очаково-Матвеевское имя многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующее постановление размещено на портале мэра и правительства Москвы.

Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Присвоить безымянному объекту улично-дорожной сети, расположенному от улицы Нежинской вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения природный заказник "Долина реки Сетуни" в районе Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы, наименование – улица Жириновского", – указано в документе.

Решение о присвоении названия в честь Жириновского безымянному проезду в районе Очаково-Матвеевское было принято на заседании президиума столичного правительства 20 сентября.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая политику всю возможную медицинскую помощь.

Новости Москвы,Владимир Жириновский,Сергей Собянин,ЛДПР,Правительство Москвы,
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