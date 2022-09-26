Телемедицина освободила москвичей от 600 тыс. лишних визитов в поликлиники

С февраля 2022 года телемедицинские технологии избавили 380 тыс. москвичей от 600 тыс. лишних визитов в поликлиники. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«В феврале этого года во время «омикрона» мы внедрили сервис телемедицины в формате «врач-пациент» в московских поликлиниках для пациентов с диагнозом ОРВИ и COVID-19. Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью. <…> Телемедицина доказала свою эффективность: с момента запуска она позволила освободить 380 тыс. пациентов от лишних визитов в поликлиники. Медики столичных амбулаторий провели уже 600 тыс. телемедицинских консультаций», - заявила Ракова.
Она добавила, что в будущем планируется расширять области применения телемедицины в столице.