Телемедицина освободила москвичей от 600 тыс. лишних визитов в поликлиники

«В феврале этого года во время «омикрона» мы внедрили сервис телемедицины в формате «врач-пациент» в московских поликлиниках для пациентов с диагнозом ОРВИ и COVID-19. Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью. <…> Телемедицина доказала свою эффективность: с момента запуска она позволила освободить 380 тыс. пациентов от лишних визитов в поликлиники. Медики столичных амбулаторий провели уже 600 тыс. телемедицинских консультаций», - заявила Ракова.