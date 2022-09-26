Москвичам объяснили, как сдать на утилизацию бытовую технику

Москвичам доступен бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей», который позволяет безопасно утилизировать крупную бытовую технику. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 26 сентября.

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Так, на официальном сайте мэра Москвы пользователь, достигший совершеннолетнего возраста, может подать онлайн-заявку для вывоза техники. Однако в одном обращении максимальное количество ненужных предметов не может превышать 20.

Уточняется, что газовую плиту или котел могут демонтировать исключительно специализированные организации. Предварительно оборудование должны отключить специалисты газового хозяйства, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что жители столицы за первое полугодие 2022 года более 560 тысяч раз поставили наивысший балл качеству оказания электронных государственных и муниципальных услуг на городском портале mos.ru.