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43 минуты назад

Москвичам объяснили, как сдать на утилизацию бытовую технику

Вечерняя Москваиещё 3

Москвичам доступен бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей», который позволяет безопасно утилизировать крупную бытовую технику. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 26 сентября.

Москвичам объяснили, как сдать на утилизацию бытовую технику
Фото: вечерняя москвавечерняя москва

Так, на официальном сайте мэра Москвы пользователь, достигший совершеннолетнего возраста, может подать онлайн-заявку для вывоза техники. Однако в одном обращении максимальное количество ненужных предметов не может превышать 20.

Уточняется, что газовую плиту или котел могут демонтировать исключительно специализированные организации. Предварительно оборудование должны отключить специалисты газового хозяйства, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До этого сообщалось, что жители столицы за первое полугодие 2022 года более 560 тысяч раз поставили наивысший балл качеству оказания электронных государственных и муниципальных услуг на городском портале mos.ru.

Оценку «хорошо» за полгода поставили 6 процентов (более 41 тысячи) пользователей. Таким образом, доля положительных отзывов превышает 88 процентов.

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