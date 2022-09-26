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1 час назад

Названы разрешенные москвичам перепланировки квартир

Москва24иещё 3

Специалисты Мосжилинспеции рассказали о разрешенных жителям Москвы перепланировках в квартирах. Об этом сообщает "Мослента".

"Речь в первую очередь идет о переустановке сантехники, разрешениях снять или, наоборот, поставить ненесущую перегородку, установить встроенный шкаф или изменить границы санузлов", – объясняют эксперты.

Подчеркивается, что создание совмещенного санузла вместо раздельного также считается перепланировкой. В связи с этим такая операция должна быть обязательно согласована.

Вместе с тем перенос раковин или плит в пределах помещений, где они должны быть установлены изначально, не ограничивается и не требует ни разработки проекта, ни дальнейшего согласования. Документ потребуется только при работе с несущими стенами или архитектурным обликом здания и при изменении площади санузла, ванной или кухни.

В Мосжилинспекции добавили, что в Минстрое России поддерживают предложения ведомства. В частности, стало возможным оборудовать слив непосредственно в полах помещений (а не через душевые кабинки), а также не оборудовать порожки в санузлах, что может быть удобно для инвалидов.

Ранее руководитель думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев предложил отменить штрафы в отношении людей, которые решили провести перепланировку в собственных квартирах без согласования с властями.

Однако это могло бы коснуться только тех случаев, которые не несут угрозу безопасности домов.

Новости Москвы,Видео,Алексей Нечаев,Госстрой России,
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