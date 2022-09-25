Стала известна дата открытия первого кинотеатра в Москве

«Первый московский кинотеатр находился в двухэтажном протяженном здании. Над одним из подъездов висела вывеска "Театръ". Он открылся в 1897 году. Удивительно, что кинотеатр проработал несколько десятилетий, вплоть до 1970-х годов. В советские времена он назывался "Заря"», — говорится в сообщении.