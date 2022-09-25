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1 час назад

Стала известна дата открытия первого кинотеатра в Москве

Мослента

Дату открытия первого кинотеатра в столице назвал Telegram-канал «Москва. Было — стало». Стало известно, что он располагался в начале Пятницкой улицы.

Стала известна дата открытия первого кинотеатра в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый московский кинотеатр находился в двухэтажном протяженном здании. Над одним из подъездов висела вывеска "Театръ". Он открылся в 1897 году. Удивительно, что кинотеатр проработал несколько десятилетий, вплоть до 1970-х годов. В советские времена он назывался "Заря"», — говорится в сообщении.

Напротив, по данным администраторов канала, находился угловой дом с императорскими орлами на фасаде. В нем находилась контора так называемого водочного короля Петра Смирнова.

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«Фрагмент снимали в застраивающемся районе Свиблово. С крыши восьмиэтажного дома по улице Седова, 3 была организована панорамная съемка», — говорится в сообщении.

Новости Москвы,Петр Смирнов,
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