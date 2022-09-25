Москвичам рассказали о погоде до конца сентября

В столице до конца сентября будет холодно и дождливо, в первой половине недели температура не поднимется выше плюс 12 градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Холодный, на 2,2 градуса ниже нормы, и дождливый сентябрь в предстоящую неделю в Центральной России по-прежнему будет по-осеннему ненастным. Температурный фон лишь в последние дни месяца повысится и вернется в свое климатическое русло", – рассказал синоптик.

Тишковец подчеркнул, что в первой половине недели в ночное время температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, а в дневное – не выше 7-12 градусов тепла.

По словам синоптика, во второй половине недели осадков станет меньше, и они приобретут мозаичный характер с небольшой интенсивностью. В четверг днем ожидается плюс 9-14 градусов, в пятницу будет уже плюс 11-16 градусов, а в выходные воздух прогреется до плюс 13-18 градусов.

Также Тишковец добавил, что в общей сложности за пять суток в городе выпадет еще до 15 миллиметров осадков, что составляет примерно 20% от месячной нормы.

Ранее Тишковец рассказал, что в столице за прошедшие сутки выпало 28 миллиметров осадков, что составляет 43% от месячной нормы. По его словам, месячная норма осадков по региону колеблется в диапазоне от 52 миллиметров на юго-востоке до 62 миллиметров на северо-западе, в Москве норма – 65 миллиметров. В течение дня пройдут небольшие дожди – не более 1-3 миллиметров.