В Москве разработали автобусные остановки с солнечными панелями

Городские автобусные остановки с солнечными панелями и сенсорными экранами разработали в Москве, первая партия будет экспортирована в Испанию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Инженеры компании - резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработали полностью автономные и экологичные городские автобусные остановки с солнечными панелями и сенсорными экранами. <...> Все умные остановки оснащены устройствами для проводной и беспроводной зарядки смартфонов, системой мониторинга окружающей среды и оперативной связи с городскими службами", - говорится в сообщении.
В тексте отмечается, производителем остановок является компания NexTouch, имеющая статус резидента ОЭЗ с 2017 года.
По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, компания создавала остановки с использованием отечественных решений в области микроэлектроники.
"В свой проект она вложила более 25 млн рублей", - процитировали в тексте Ефимова.
Поясняется, что на предприятии планируется выпускать остановки двух типов: открытые и закрытые, оснащенные тремя и пятью экранами соответственно.
"Первая партия предназначена для экспорта - в нее войдут 20 закрытых остановок и 50 открытых зон ожидания. До конца 2022 года все 70 комплектов будут изготовлены и отправлены в Испанию. При этом резидент ОЭЗ Москвы уже сейчас готовит к серийному выпуску расширенную версию устройств, адаптированную к климату столицы", - привели в материале слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.