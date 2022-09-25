В Москве разработали автобусные остановки с солнечными панелями

"Первая партия предназначена для экспорта - в нее войдут 20 закрытых остановок и 50 открытых зон ожидания. До конца 2022 года все 70 комплектов будут изготовлены и отправлены в Испанию. При этом резидент ОЭЗ Москвы уже сейчас готовит к серийному выпуску расширенную версию устройств, адаптированную к климату столицы", - привели в материале слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.