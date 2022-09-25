В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

В Москве разработали автобусные остановки с солнечными панелями

ТАССиещё 3

Городские автобусные остановки с солнечными панелями и сенсорными экранами разработали в Москве, первая партия будет экспортирована в Испанию. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве разработали автобусные остановки с солнечными панелями
Фото: mos.rumos.ru

"Инженеры компании - резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" разработали полностью автономные и экологичные городские автобусные остановки с солнечными панелями и сенсорными экранами. <...> Все умные остановки оснащены устройствами для проводной и беспроводной зарядки смартфонов, системой мониторинга окружающей среды и оперативной связи с городскими службами", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, производителем остановок является компания NexTouch, имеющая статус резидента ОЭЗ с 2017 года.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, компания создавала остановки с использованием отечественных решений в области микроэлектроники.

"В свой проект она вложила более 25 млн рублей", - процитировали в тексте Ефимова.

Поясняется, что на предприятии планируется выпускать остановки двух типов: открытые и закрытые, оснащенные тремя и пятью экранами соответственно.

"Первая партия предназначена для экспорта - в нее войдут 20 закрытых остановок и 50 открытых зон ожидания. До конца 2022 года все 70 комплектов будут изготовлены и отправлены в Испанию. При этом резидент ОЭЗ Москвы уже сейчас готовит к серийному выпуску расширенную версию устройств, адаптированную к климату столицы", - привели в материале слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.

Новости Москвы,Владислав Овчинский,Владимир Ефимов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители