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1 час назад

Известная певица назвала одну из самых сильных сторон Москвы

Мослента

Одну из самых сильных сторон Москвы назвала известная певица, видеоблогер и телеведущая Ида Галич. Ее процитировал «Москвич Mag».

Известная певица назвала одну из самых сильных сторон Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Символ моей Москвы — свобода. Свобода выбора. Если бы Москве нужно было нарисовать какой-то герб, я бы написала "24/7", потому что в этом городе можно достать все: аптеки, продуктовые точки — любой сервис работает круглосуточно. И это, конечно, одна из самых сильных сторон Москвы», — заявила блогер.

Галич переехала в Москву вместе с родителями в возрасте 13 лет, с тех пор она считает этот город своим самым любимым.

«Не могу сказать, что прямо чувствую себя москвичкой, которая была зачата и рождена в этом городе… Но я чувствую, что это абсолютно мой город, самый любимый на свете. Всегда всем рассказываю, что не могу представить жизнь в другом городе», — поделилась она.

Исполнительница популярных песен «Предприниматель» и «Дима» выразила надежду на то, что жизнь никогда не вынудит ее переехать. Она объяснила, что в Москве есть все для ее комфорта: красота, инфраструктура, люди.

«Не знаю, москвичка ли я, но точно бешеный фанат этого города», — заключила артистка.

Ранее плюсы и минусы российской столицы перечислил известный певец и композитор Петр Налич. Он признался, что в Москве ему очень не хватает внимания к оформлению и покраске цоколей зданий.

Новости Москвы,Ида Галич,Петр Налич,
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