Известная певица назвала одну из самых сильных сторон Москвы

«Не могу сказать, что прямо чувствую себя москвичкой, которая была зачата и рождена в этом городе… Но я чувствую, что это абсолютно мой город, самый любимый на свете. Всегда всем рассказываю, что не могу представить жизнь в другом городе», — поделилась она.