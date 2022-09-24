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23 минуты назад

Новости погоды: В Москве выпало более 30 мм осадков

Майк Габриелян

В Москве выпало более 30 мм осадков, сильные дожди не прекращаются. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

В Москве выпало более 30 мм осадков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 14:00, с начала дождя в отдельных районах столицы выпало свыше 30 мм осадков», - сказано в сообщении.

Практически по всему городу прошли интенсивные дожди. На улицах дежурят 300 бригад. До полуночи действует «оранжевый» уровень погодной опасности, до 9.00 воскресенья - «желтый» уровень.

По прогнозу Гидрометцентра, дожди в столице прекратятся не раньше полудня воскресенья. В мэрии говорят, что общее количество осадков за сутки в Москве местами может достичь 75% месячной нормы.

Ранее москвичей предупредили о «затишье перед бурей».

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