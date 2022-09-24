В Москве начался 36-часовой ливень

На Москву обрушился затяжной ливень, который не прекратится в ближайшие 36 часов. В субботу будет побит рекорд вековой давности, сообщает Гидрометцентр.

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Синоптики издали предупреждение о ливнях и возможной грозе в Москве и области. Оно действует до полуночи 25 сентября.

В Москве ожидается до 17 миллиметров осадков. На один квадратный метр выльется порядка пяти ведер воды. За сутки может выпасть около 40% месячной нормы осадков.

Накануне был установлен желтый уровень погодной опасности. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности.

Метеорологи предупреждают, что дожди накроют всю Центральную Россию.