Исследователь раскрыл тайный язык москвичей

Тайный язык москвичей в беседе с «Мослентой» раскрыл фольклорист и кандидат филологических наук, работающий над проектом «Народная история России», Никита Петров.
Так, он отметил, что столичные жители хорошо реагируют на смягчение и оглушение буквы «ч».
«Иногда это становится даже гипертрофированно. Я знаю людей, переехавших в Москву несколько лет назад и продолжающих четко проговаривать "ч", что вызывает раздражение у их коллег, давно перешедших на "ш"», — объяснил исследователь.
Эксперт добавил, что подобное проявляется даже в вывесках. Например, «настоечную», где гостям предлагают настойки, в столице нередко называют «настоешной».
Самым раздражающим приезжих словом Петров назвал слово «симпатишно», нередко употребляемое жителями Москвы.
«"Булошная", "рюмошная", "настоешная" и вообще московское "што" — это как раз особенность местной речи», — уточнил он.
Ранее Петров назвал основные причины раздражения москвичей из-за приезжих.