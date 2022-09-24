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48 минут назад

Исследователь раскрыл тайный язык москвичей

Мослента

Тайный язык москвичей в беседе с «Мослентой» раскрыл фольклорист и кандидат филологических наук, работающий над проектом «Народная история России», Никита Петров.

Исследователь раскрыл тайный язык москвичей
Фото: UnsplashUnsplash

Так, он отметил, что столичные жители хорошо реагируют на смягчение и оглушение буквы «ч».

«Иногда это становится даже гипертрофированно. Я знаю людей, переехавших в Москву несколько лет назад и продолжающих четко проговаривать "ч", что вызывает раздражение у их коллег, давно перешедших на "ш"», — объяснил исследователь.

Эксперт добавил, что подобное проявляется даже в вывесках. Например, «настоечную», где гостям предлагают настойки, в столице нередко называют «настоешной».

Самым раздражающим приезжих словом Петров назвал слово «симпатишно», нередко употребляемое жителями Москвы.

«"Булошная", "рюмошная", "настоешная" и вообще московское "што" — это как раз особенность местной речи», — уточнил он.

Ранее Петров назвал основные причины раздражения москвичей из-за приезжих.

Новости Москвы,Никита Петров,
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