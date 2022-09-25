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1 час назад

Эскалатор на станции метро "Римская" закроют с 30 сентября

Москва24иещё 2

Эскалатор на станции метро "Римская" закроют на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Эскалатор на станции метро "Римская" временно закроют
Фото: Москва 24/Михаил СипкоМосква 24/Михаил Сипко

Речь об эскалаторе в переходе между станцией Люблинско-Дмитровской линии и станцией "Площадь Ильича" Калининской линии. Отмечается, что ремонтные работы пройдут в период с 30 сентября по 5 октября.

Ранее сообщалось, что с 30 сентября по 8 ноября закроют эскалатор в переходе со станции "Тверская" Замоскворецкой линии на Таганско-Краснопресненскую линию. Это также связано с ремонтными работами.

В середине сентября стало известно об изменении режима работы эскалаторов на 13 станциях метро. Речь идет о станциях мелкого заложения, где для спуска пассажиры использовали лестницу: теперь эскалаторы там будут работать на спуск и подъем.

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