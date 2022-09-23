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43 минуты назад

Москва оказалась на пятом месте в рейтинге самых высоких зарплат по стране

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Москва оказалась на пятом месте в рейтинге российских регионов с самой высокой зарплатой, сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.

Москва оказалась на пятом месте в рейтинге самых высоких зарплат по стране
Фото: Пелагия Тихонова / КоммерсантъПелагия Тихонова / Коммерсантъ

Самая высокая средняя зарплата зафиксирована на Чукотке, она составляет 139 тысяч рублей. В пятерку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — 135,8 тысячи рублей, Камчатка — 127,2 тысячи, Ненецкий автономный округ (НАО) — 123,7 тысячи рублей. В Москве средняя зарплата составляет 123,7 тысячи рублей.

Среди регионов с самыми низкими средними зарплатами оказались Чеченская республика — 34,1 тысячи рублей, Ингушетия — 34,8 тысячи, Карачаево-Черкесия — 39 тысяч, Кабардино-Балкария — 39,1 тысячи и Ивановская область — 39,4 тысячи рублей. По мнению директора центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, низкие зарплаты здесь связаны с высоким уровнем безработицы.

Ранее стало известно, что почти четверть москвичей остаются преданными одному месту работы более десяти лет.

Новости Москвы,Георгий Остапкович,ВШЭ,Росстат,
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