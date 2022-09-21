Москвичи могут одновременно вакцинироваться от гриппа и COVID-19 в ГУМе

В Москве открылись мобильные пункты вакцинации от сезонной инфекции. Они работают у метро, МЦК и железнодорожных станций. Прививку можно сделать и в исторических местах, передает корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

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С утра у Киевского вокзала идет агитация. Там расположен один из 15 мобильных пунктов в столице. Можно вакцинироваться по пути на работу или по пути домой. Вся процедура занимает считанные минуты. Нужен только паспорт. Подписываешь согласие и отправляешься в машину скорой помощи. Стандартный вопрос про аллергию на куриный белок, измерение температуры, а после безболезненный укол в отдельном помещении. На выходе – справка о вакцинации.

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Грипп – болезнь коварная. При тяжелом течении могут возникнуть осложнения. Ничего лучше вакцинации еще не придумали. Укол – гарантия защиты. Поэтому люди идут и делают прививку. Вакцинация идет по всей стране. Из года в год высокие показатели. Так, в прошлом году привились 45% россиян. В этом году только в Московской области укол уже сделали 500 тысяч человек.

В ГУМе тоже открыли пункт вакцинации. Те, кто прививается от гриппа, сидят рядом с теми, кто делает укол против коронавируса. Пенсионер Борис Иванов входит в группу риска по возрасту. Испытывать судьбу не хочет, врачам доверяет. «Прививки я делаю еще с советского времени. К ним я отношусь вполне нормально, врачам доверял и доверяю», – рассказал Борис Иванов.