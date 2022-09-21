В Москве заметили электрический речной трамвайчик "Синичка". Сейчас водный транспорт работает без пассажиров в тестовом режиме.

Фото: телеграм-канал "Москва 24" телеграм-канал "Москва 24"

"Синичка" – это электрический речной трамвай, на борту которого предусмотрено до 50 посадочных мест, включая места для маломобильных пассажиров. Салоны планировали оснастить Wi-Fi, удобными сиденьями и столиками для работы за ноутбуком. Кроме того, запланировали установить информационные экраны и USB-разъемы. Отправиться в поездку можно будет с велосипедами и самокатами.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве к старту речной навигации следующего года запустят первые восемь электрических судов. По его словам, суда поплывут по первому постоянному маршруту "Парк "Фили" – "Киевский".