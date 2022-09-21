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1 час назад

В Москве заметили электрический речной трамвайчик "Синичка"

Москва24

В Москве заметили электрический речной трамвайчик "Синичка". Сейчас водный транспорт работает без пассажиров в тестовом режиме.

В Москве заметили электрический речной трамвайчик "Синичка"
Фото: телеграм-канал "Москва 24"телеграм-канал "Москва 24"

"Синичка" – это электрический речной трамвай, на борту которого предусмотрено до 50 посадочных мест, включая места для маломобильных пассажиров. Салоны планировали оснастить Wi-Fi, удобными сиденьями и столиками для работы за ноутбуком. Кроме того, запланировали установить информационные экраны и USB-разъемы. Отправиться в поездку можно будет с велосипедами и самокатами.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в Москве к старту речной навигации следующего года запустят первые восемь электрических судов. По его словам, суда поплывут по первому постоянному маршруту "Парк "Фили" – "Киевский".

Также сообщалось, что заработал бот для покупки билетов на прогулочные теплоходы и речные трамвайчики "Суда сюда!". Приобрести билеты также можно в приложениях "Московский транспорт" и "Метро Москвы", на сайте, в кассах "Суда сюда!" и на борту теплоходов. Там же можно выбрать наиболее оптимальный вариант.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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