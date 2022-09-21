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34 минуты назад

Собянин принял решение о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей

Lenta.ruиещё 4

Мэр Москвы Сергей Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве граждан. Об этом сообщается на его сайте.

Собянин принял решение о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей
Фото: агн "Москва" агн "Москва"

По словам столичного градоначальника, указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации в Вооруженные силы был вынужденными, но своевременным и необходимым.

«Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы. Укомплектованы три батальона – "Донской", "Георгиевский" и "Маршала Катукова"», — сообщил он.

Собянин также отметил, что принял решение о дополнительных мерах поддержки добровольцев и их семей.

«Считаю необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента», — добавил он.

Мэр Москвы также уточнил, что власти города продолжают восстановление городов-побратимов Донецка и Луганска.

«Надеюсь, что скоро по результатам референдума они войдут в нашу российскую семью», — заключил он.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,
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