В Москве стартовал фестиваль уличного искусства «Здесь и сейчас»

Фестиваль «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» представит девять работ известных художников в разных районах Москвы. Первые объекты уже установлены в «Зарядье», рядом с Культурным центром «Новослободский» и Культурным центром ЗИЛ. Оставшиеся шесть работ появятся на улицах столицы до конца 2022 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

В холле медиацентра в парке «Зарядье» находится скульптура Адиля Алиева «Мальчик-рыбак», символизирующая героя, стоящего на перепутье: он по-детски беззаботен, но готов шагнуть в неизведанное будущее. Позже произведение переместят в парковую зону.

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Рядом с Культурным центром ЗИЛ появился арт-объект Дианы Воуба «Алфавитяне» из проекта «Город-алфавит».

«Антропоморфные и зооморфные существа красного, белого и черного цветов — как итог переосмысления идей русского авангарда, — прокомментировала свою работу Воуба. — Знаки-символы составляют алфавит, из которых можно создавать бесчисленное количество комбинаций. Фигуры алфавитян меняются в зависимости от ракурса, приглашая зрителей включиться в эту захватывающую игру».

На памп-треке у Культурного центра «Новослободский» стрит-арт художник и муралист Кирилл Стефанов представил проект «Пути»: «Обычный на первый взгляд памптрек, предназначенный для катания на самокатах, роликах и скейтбордах, оживает с помощью компьютерной графики. Интерактивные дорожки, переплетенные в сеть путей, похожи на микросхемы, по которым вот-вот понесутся сигналы — люди».

Среди участников фестиваля в этом году также будут представлены художники Александр Повзнер, Дмитрий Аске, Виктор Поляков, Сергей Филатов, Петр Герасименко и Леонид Тишков. Их произведения появятся на площади у галереи «Беляево», рядом с Культурным центром «Зодчие» в ЗАО, рядом с Культурным центром «Салют» в Южном Тушино и в других районах столицы. В рамках фестиваля также запланирована образовательная программа и встречи с художниками.