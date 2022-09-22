В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
31 минуту назад

Назван срок окончания работ на Большой кольцевой линии метро

Мослентаиещё 11

Срок окончания основных работ на БКЛ в Москве назвал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Назван срок окончания работ на Большой кольцевой линии метро
Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

«В этом году мы закончим все основные работы на Большой кольцевой линии метро. Это означает, что появляется возможность присоединения новых радиальных направлений. В первую очередь это Рублево-Архангельская, Бирюлевская и Троицкая ветки метро», — заявил градоначальник.

Он уточнил, что Троицкая линия находится в активной стадии строительства, а Бирюлевская — на стадии проектирования.

«На Рублево-Архангельской завершили проходку первого тоннеля от "Звенигородской" до "Народного Ополчения". Этими станциями каждый день будут пользоваться от 30 до 50 тысяч пассажиров», — рассказал мэр.

Собянин подчеркнул, что Рублево-Архангельская линия — очень важное направление, которого ждут около 700 тысяч человек. Благодаря ее появлению разгрузятся параллельные ветки метро. Протяженность новой ветки — около 21 километра, на ней десять станций.

«Предстоит масштабная работа, нужная для города и для пригородов Москвы», — заключил мэр.

Ранее Собянин раскрыл план развития трех районов на юге столицы вдоль Варшавского шоссе. Речь шла о Северном, Центральном и Южном Чертанове, в которых проживает порядка 380 тысяч горожан.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители