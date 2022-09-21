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19 минут назад

Даны прогнозы по срокам прихода бабьего лета в Москву

Мослента

Бабье лето может прийти в Москву после 5 октября. Прогноз по срокам дали синоптики центра «Фобос». Вероятность установления периода теплой и сухой погоды до конца сентября при этом отсутствует.

Синоптики рассказали, когда в Москву может прийти бабье лето
Фото: агн "Москва"агн "Москва"

В последней декаде сентября в средней полосе России ожидаются облачность и частые дожди. Температура при этом оценивается как близкая к климатической норме, иногда превышающая ее на 1-2 градуса. Ночные заморозки в регионе пока не прогнозируются.

Дневная температура текущей недели составит 10-15 градусов тепла, ночная — 5-10. В последние дни месяца похолодает до 7-12 градусов. Начало октября, согласно прогнозу, будет холодным и сырым.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей столицы ожидает конец сентября с пасмурной погодой и без бабьего лета. Из-за плотной облачности почва не будет сильно прогреваться днем и остывать ночью, поэтому температура в разное время суток будет примерно одинаковая, пояснил он.

Новости Москвы,Погода,Роман Вильфанд,
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