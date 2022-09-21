Синоптики рассказали, когда в Москву может прийти бабье лето

Бабье лето может прийти в Москву после 5 октября. Прогноз по срокам дали синоптики центра «Фобос». Вероятность установления периода теплой и сухой погоды до конца сентября при этом отсутствует.

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В последней декаде сентября в средней полосе России ожидаются облачность и частые дожди. Температура при этом оценивается как близкая к климатической норме, иногда превышающая ее на 1-2 градуса. Ночные заморозки в регионе пока не прогнозируются.

Дневная температура текущей недели составит 10-15 градусов тепла, ночная — 5-10. В последние дни месяца похолодает до 7-12 градусов. Начало октября, согласно прогнозу, будет холодным и сырым.