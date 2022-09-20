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2 часа назад

В Обручевском районе построят дом на 300 квартир по программе реновации

Москва24иещё 10

На улице Гарибальди в Обручевском районе Москвы построят дом на 300 квартир по программе реновации. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В Обручевском районе построят дом на 300 квартир по программе реновации
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

По данным проекта, о согласовании которого заявила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, дом из двух корпусов объединят подземной парковкой.

"Строительство будет вестись в рамках квартальной застройки по проекту планировки территорий. Соответствующий проект уже утвердили эксперты организации", – сообщила Яковлева.

Первые этажи дома будут предназначены для магазинов и организаций сферы услуг. Внешняя отделка дома будет выполнена с использованием панелей из керамогранита, а также системы вентилируемого фасада.

Внутреннюю отделку квартир выполнят согласно стандартам программы реновации. В квартирах установят сантехнику, освещение и кухонные плиты.

Дворовую территорию дома благоустроят: оборудуют детские площадки, зону отдыха и территорию для занятий спортом.

Программу реновации в Москве утвердили в августе 2017 года. В рамках программы планируется расселение 5 175 домов.

Ранее стало известно, что 25 тысяч жителей ЮАО получат новое жилье по программе реновации. Сейчас переехали порядка 5,8 тысячи человек, которые ранее жили в 46 старых зданиях.

Больше всего новых площадок для заселения расположились в районе Царицыно, их там 16. Далее идут районы Даниловский и Нагатинский Затон, где находится по 8 площадок. Потом расположились Бирюлево Западное, Нагорный, Нагатино-Садовники, Донской, Бирюлево Восточное, Москворечье-Сабурово и Чертаново Южное.

Новости Москвы,Анна Яковлева,Правительство Москвы,
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