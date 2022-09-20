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1 час назад

Рекреационный центр «Активный отдых» обустроят на окраине Битцевского леса

Агентство «Москва»иещё 6

На окраине Битцевского леса в столичном районе Зюзино появится локальный рекреационный центр «Активный отдых» - комфортная среда для отдыха, прогулок и занятий спортом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве у Битцевского леса обустроят центр «Активный отдых»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Участок Битцевского леса и сейчас активно используется жителями. Согласно проекту, учитывая особенность особо охраняемого участка, здесь обновят только существующую инфраструктуру. В ее состав входят детские и спортивные площадки. Эти зоны не организованы должным образом: оборудование смонтировано прямо в грунте, установлено в разное время, не имеет единого стилистического решения и на данный момент устарело. Кроме того, на территории наблюдаются многочисленные протопы. Лавочки вдоль маршрутов установлены в газоне, что неудобно для использования в демисезонный период: после дождя зоны вокруг скамеек размываются и превращаются в грязь. Также есть пикниковая зона, которая находится в неудовлетворительном состоянии», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.

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Так, на территории приведут в порядок дорожки и сделают новые площадки, которые будут размещены на месте старых. В детской игровой зоне появятся разные комплексы с башенками, закрытыми и открытыми горками, канатными лазательными сетками, элементами скалодрома, тоннелями и другими полосами препятствий. Кроме того, здесь будут качели, карусели и качалки на пружинках. Для родителей установят лавочки и две беседки-парклеты.

«На территории появятся места для игры в панна-футбол, пинг-понг, а еще волейбол или бадминтон. Также можно будет провести тренировки, используя различные многофункциональные рамы, турники, брусья и рукоходы. Для развития разных групп мышц установят специальные тренажеры. Кроме того, сделают спортзону с универсальной рамой для функционального тренинга и воркаута. Используя 22 рабочих элемента, на ней смогут одновременно заниматься до 30 человек», - добавил Мельников.

Отмечается, что пикниковая зона станет комфортным и организованным местом отдыха. Здесь появятся беседки со столами и лавочками. А для того чтобы можно было безопасно разводить огонь, рядом установят мангалы. Также появится две небольшие зоны отдыха с полукруглыми лавочками и навесами. Для освещения детской площадки, спортивных зон и основного транзитного маршрута, по которому можно добраться от Балаклавского проспекта до речки Водянки, установят фонари с направленным световым потоком. В темное время суток они будут освещать только эти места, не мешая обитателям парка.

«Новый локальный рекреационный центр «Активный отдых» позволит снять антропогенную нагрузку с центральной части парка, а также разнообразить досуг не только жителей ближайшего района, но и приезжающих сюда москвичей», - заключается в сообщении.

Новости Москвы,Сергей Мельников,
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