В Москве у Битцевского леса обустроят центр «Активный отдых»

«Участок Битцевского леса и сейчас активно используется жителями. Согласно проекту, учитывая особенность особо охраняемого участка, здесь обновят только существующую инфраструктуру. В ее состав входят детские и спортивные площадки. Эти зоны не организованы должным образом: оборудование смонтировано прямо в грунте, установлено в разное время, не имеет единого стилистического решения и на данный момент устарело. Кроме того, на территории наблюдаются многочисленные протопы. Лавочки вдоль маршрутов установлены в газоне, что неудобно для использования в демисезонный период: после дождя зоны вокруг скамеек размываются и превращаются в грязь. Также есть пикниковая зона, которая находится в неудовлетворительном состоянии», - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя столичного департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.