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8 часов назад

Известная актриса заявила о превосходстве Москвы над Санкт-Петербургом

Мослента

О превосходстве Москвы над Санкт-Петербургом заявила «Москвич Mag» известная советская и российская актриса Елена Папанова. По ее мнению, северная столицы уступает Москве по чистоте улиц.

Известная актриса заявила о превосходстве Москвы над Санкт-Петербургом
Фото: ТАССТАСС

«Про людей я ничего не буду говорить, но вот я была в Питере год назад, мне почему-то показалось, что там центр неухоженный, грязный. Это мне так показалось», — сказала она.

Папанова отметила, что сейчас Москва стала очень красивой и чистой, а за Санкт-Петербургом «плохо следят».

Ранее жизнь в Москве и Санкт-Петербурге сравнила известная певица, автор и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова. По ее словам, Москва в сравнении с Санкт-Петербургом выглядит гораздо ухоженнее.

Новости Москвы,Наталия Власова,Елена Папанова,
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