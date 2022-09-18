Известная актриса заявила о превосходстве Москвы над Санкт-Петербургом

О превосходстве Москвы над Санкт-Петербургом заявила «Москвич Mag» известная советская и российская актриса Елена Папанова. По ее мнению, северная столицы уступает Москве по чистоте улиц.
«Про людей я ничего не буду говорить, но вот я была в Питере год назад, мне почему-то показалось, что там центр неухоженный, грязный. Это мне так показалось», — сказала она.
Папанова отметила, что сейчас Москва стала очень красивой и чистой, а за Санкт-Петербургом «плохо следят».
Ранее жизнь в Москве и Санкт-Петербурге сравнила известная певица, автор и исполнительница хита «Я у твоих ног» Наталия Власова. По ее словам, Москва в сравнении с Санкт-Петербургом выглядит гораздо ухоженнее.