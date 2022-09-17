В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
17 часов назад

В Москве первые две тысячи многоквартирных домов получили отопление

Газета.Ruиещё 2

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил ТАСС, что более 5 тыс. столичных объектов получают тепло, включая 2 тыс. многоквартирных жилых домов.

В Москве первые две тысячи домов получили отопление
Фото: DepositphotosDepositphotos

По словам чиновника, отопление запускают в социальных объектах — школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях. В настоящее время тепло подается в более чем 3 тыс. зданий. Он добавил, что отопление включается по заявкам администраций.

Бирюков отметил, что в полном объеме к подаче тепла в жилые дома обещают приступить 18 сентября.

«Системы и тепловые сети готовы. Включение отопления займет до пяти дней, вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем предприятия торговли и промышленности», — заверил он.

Подготовка к новому отопительному сезону велась с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тыс. объектов, включая более 34 тыс. жилых домов.

Ранее россиян предупредили о рисках аварий в начале отопительного сезона.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители