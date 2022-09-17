В Москве первые две тысячи домов получили отопление

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил ТАСС, что более 5 тыс. столичных объектов получают тепло, включая 2 тыс. многоквартирных жилых домов.
По словам чиновника, отопление запускают в социальных объектах — школах, детских садах, спортивных и медицинских учреждениях. В настоящее время тепло подается в более чем 3 тыс. зданий. Он добавил, что отопление включается по заявкам администраций.
Бирюков отметил, что в полном объеме к подаче тепла в жилые дома обещают приступить 18 сентября.
«Системы и тепловые сети готовы. Включение отопления займет до пяти дней, вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем предприятия торговли и промышленности», — заверил он.
Подготовка к новому отопительному сезону велась с мая по сентябрь, всего подготовили более 74 тыс. объектов, включая более 34 тыс. жилых домов.
Ранее россиян предупредили о рисках аварий в начале отопительного сезона.