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9 минут назад

Раскрыта скорость воздушных потоков в московском метро

Мослента

Скорость воздушных потоков в московском метро раскрыли на портале mos.ru. В холодное время года она должна быть не более метра в секунду, в теплое — не более двух.

Раскрыта скорость воздушных потоков в столичном метро
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Специалисты метрополитена проверяют скорость движения воздуха при помощи анемометра. Этот прибор похож на небольшой вентилятор, от которого тянется провод к дисплею.

«Чаще мы делаем замеры в часы пик, когда на станциях много людей и климат меняется, а ночью проверяем системы вентиляции и воздушно-тепловых завес — того самого теплого воздуха, что дует на пассажиров при входе», — рассказал инженер лаборатории микроклимата Алексей Сазонов.

Для точных замеров необходимо, чтобы проходящий мимо поезд не нагонял ветер, иначе анемометр покажет неверную скорость потока воздуха.

Ранее москвичам объяснили традицию давать строящим метро машинам женские имена. Этот обычай восходит к имени покровительницы всех горняков и шахтеров — святой Варвары.

Новости Москвы,Алексей Сазонов,
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