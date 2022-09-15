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15 сентября

Власти назвали дату включения отопления в домах Москвы

Москва24иещё 15

Подача тепла в жилые дома Москвы начнется в воскресенье, 18 сентября. Об этом заявил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, со следующей недели тепло начнет поступать на промышленные и торговые объекты. Он добавил, что отопление не включат в один момент, процедура займет несколько дней.

"Городские службы провели масштабную работу по подготовке к новому отопительному сезону, все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом, проведены гидравлические и температурные испытания сетей, выявленные ненадежные участки отремонтированы", – подчеркнул Бирюков.

Заммэра гарантировал надежное теплоснабжение на протяжении всего сезона.

Отопление по заявкам начали включать в социальных учреждениях Москвы 6 сентября. Первые просьбы поступили от медорганизаций и детсадов. Тогда Бирюков рассказал, что процедура включения отопления во всем городе по установленным нормативам занимает пять суток.

В Подмосковье же отопительный сезон начался 12 сентября.

Новости Москвы,Видео,Петр Бирюков,
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