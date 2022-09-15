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15 сентября

В Москве более 11,5 тысячи человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала года

RT на русскомиещё 1

В Москве более 11,5 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2022 года и открыли своё дело при поддержке центра «Моя работа».

В Москве 11,5 тысячи человек стали самозанятыми с начала года
Фото: Gettyimages.ruGettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«К нам часто обращаются соискатели с предпринимательским потенциалом. Чтобы вовремя отвечать на запросы и потребности жителей, мы постоянно совершенствуем линейку сервисов. Центр занятости «Моя работа» сотрудничает с ведущими компаниями, интернет-сервисами и платформами для самозанятых», — заявил директор центра Андрей Тарасов.

По данным столичного Департамента экономической политики и развития, число самозанятых в городе на 1 августа 2022 года достигло 1,08 млн.

Тем временем, количество самозанятых в Ямало-Ненецком автономном округе выросло более чем на треть. В 2022 году такой налоговый режим оформили около 3,4 тыс. человек, что на 37% больше, чем годом ранее. На данный момент в регионе насчитывается 12,4 тыс. самозанятых, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент экономики.

«На Ямале создаются условия для того, чтобы работать и получать доход легально. Самозанятые граждане могут воспользоваться финансовой, консультационной, имущественной, маркетинговой и образовательной поддержкой», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что количество самозанятых в Нижегородской области превысило 100 тыс.

Новости Москвы,Андрей Тарасов,
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