В Москве 11,5 тысячи человек стали самозанятыми с начала года

В Москве более 11,5 тыс. человек зарегистрировались в качестве самозанятых с начала 2022 года и открыли своё дело при поддержке центра «Моя работа».

Фото: Gettyimages.ru Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«К нам часто обращаются соискатели с предпринимательским потенциалом. Чтобы вовремя отвечать на запросы и потребности жителей, мы постоянно совершенствуем линейку сервисов. Центр занятости «Моя работа» сотрудничает с ведущими компаниями, интернет-сервисами и платформами для самозанятых», — заявил директор центра Андрей Тарасов.

По данным столичного Департамента экономической политики и развития, число самозанятых в городе на 1 августа 2022 года достигло 1,08 млн.

Тем временем, количество самозанятых в Ямало-Ненецком автономном округе выросло более чем на треть. В 2022 году такой налоговый режим оформили около 3,4 тыс. человек, что на 37% больше, чем годом ранее. На данный момент в регионе насчитывается 12,4 тыс. самозанятых, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент экономики.

«На Ямале создаются условия для того, чтобы работать и получать доход легально. Самозанятые граждане могут воспользоваться финансовой, консультационной, имущественной, маркетинговой и образовательной поддержкой», — добавили в ведомстве.