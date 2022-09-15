Родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки о болезни ребенка по форме 095/У в кружки и секции. Это стало возможным благодаря интеграции цифровой платформы здравоохранения с «Московской электронной школой», сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Информация об освобождении ребёнка от занятий в электронном журнале «МЭШ» доступна теперь не только учителям в школе, но также специалистам культурно-досуговых и спортивных организаций, подведомственных городскому департаменту образования.

Тренеры и преподаватели кружков уже оценили удобство такого формата, отмечает Александр Князев - педагог по плаванию школы №2005.

«В чём большой плюс. Во-первых, нет никаких бумажных справок, дети их не теряют, как это было раньше. Информация о болезни в электронном виде поступает в журнал Московской электронной школы. Это очень удобно – можно открыть свой компьютер и посмотреть все справки по болезням. Сами преподаватели уже на этом основании делают перерасчёт родителям детей за кружки и секции», - пояснил тренер.

По словам Александра Князева, новый формат также удобен родителям:

«Раньше надо было сделать копию справки по форме 095/У классному руководителю, на один кружок, на другой. Теперь всё в одной базе, опять же – не нужны лишние бумаги. Сейчас система уже функционирует без сбоев – мы заходим в базу, смотрим ребёнка по имени, фамилии и находим справку. Очень удобно, очень быстро и доступ 24 часа в сутки семь дней в неделю».

Ранее в российской столице перевели в цифровой формат еще один важный документ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Теперь родителям детей, которые пойдут в первый класс школы или в детский сад, больше не нужно предоставлять медицинскую карту для образовательных учреждений по форме № 026/У-2000 в бумажном виде. Она оформляется врачом в поликлинике в электронном формате.