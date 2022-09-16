Комик Илья Соболев назвал москвичей зажатыми

Отличительные качества публики на концертах в Москве назвал популярный российский комик Илья Соболев своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена). Он считает, что зрители в столице относятся к юмору более равнодушно, чем в регионах.

Фото: Instagram соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена (организация запрещена в России) Instagram соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена

«Вчера выступал в Москве. Вообще по-другому атмосфера. Люди такие немножко зажатые, испуганные как будто, молчат», — сказал артист.

По словам комика, на выступлениях в Санкт-Петербурге всегда царит более теплая атмосфера, а аудитория откликается на материал. То же самое и в других российских городах, но не в столице.