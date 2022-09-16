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1 час назад

Комик Илья Соболев назвал москвичей зажатыми

Мослентаиещё 1

Отличительные качества публики на концертах в Москве назвал популярный российский комик Илья Соболев своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена). Он считает, что зрители в столице относятся к юмору более равнодушно, чем в регионах.

Комик Илья Соболев назвал москвичей зажатыми
Фото: Instagram соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена (организация запрещена в России)Instagram соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена

«Вчера выступал в Москве. Вообще по-другому атмосфера. Люди такие немножко зажатые, испуганные как будто, молчат», — сказал артист.

По словам комика, на выступлениях в Санкт-Петербурге всегда царит более теплая атмосфера, а аудитория откликается на материал. То же самое и в других российских городах, но не в столице.

Ранее будущее юмориста Максима Галкина в случае его возвращения в Россию оценил стилист Сергей Зверев. Он заявил, что комик обязательно приедет в родную страну.

Новости Москвы,Илья Соболев,Максим Галкин,Сергей Зверев,
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