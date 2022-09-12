Стартовал прием заявок на соискание экологических премий Правительства Москвы

В столице объявлен прием заявок на соискание двух экологических премий Правительства Москвы – в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий столицы.

Фото: пресс-служба ДПиООС города Москвы пресс-служба ДПиООС города Москвы

К участию в конкурсах приглашаются представители московского бизнеса, крупных корпораций и промышленных предприятий, экологических организаций, локальных активистов НКО и городских сообществ, средств массовой информации, образовательных учреждений и проектных организаций.

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Прием заявок продлится в течение двух месяцев до 7 ноября 2022 года. Ознакомиться с подробными условиями конкурсов, проектами победителей прошлых лет, а также подать заявку на участие можно в онлайн-формате на сайте.

Отмечается, что власти столицы проводят конкурсы на соискание премий в области экологии на протяжении более чем 10 лет. Ежегодно увеличивается количество соискателей.

В частности, в прошлом году организаторы проекта зарегистрировали свыше 140 проектов, что на 25% больше, чем в 2020 году.

За годы проведения конкурсов жюри рассмотрело более 1 тысячи интересных и перспективных экологических проектов. Среди них работы АО «Газпромнефть – МНПЗ», ОАО «РЖД», телеканала «Москва-24», студентов и преподавателей РУДН, МАРХИ, Тимирязевской академии.

«Экосистема зеленых проектов в Москве расширяется. Участие в конкурсе – это не просто возможность попробовать свои силы и получить денежную премию, но и отличный способ найти единомышленников и обменяться полезными контактами», – отметил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

пресс-служба ДПиООС города Москвы

Конкурс в области охраны окружающей среды проводится в четырех номинациях:

«Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий»;

«Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект»;

Лучшие журналистские материалы, теле и радиопередачи об экологии Москвы»;

«Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений».

В каждой номинации предусмотрены по две премии. За первое место полагается 200 тыс. рублей, за второе - 100 тыс. рублей. Также победители получат бронзовые статуэтки с символом конкурса, нагрудные знаки и удостоверения.

Для участников конкурса в области благоустройства организаторы предусмотрели шесть премий. Представители проектных организаций получат за победу денежные средства в размере 100 тыс. рублей; преподаватели и студенты образовательных учреждений могут рассчитывать в случае победы на 70 тыс. Кроме того, лауреатам конкурса вручат дипломы победителей, всем участникам гарантируются памятные сертификаты.

Представленные проекты оценит жюри конкурса. Это эксперты в области экологии, благоустройства и архитектуры, рассмотрит и оценит представленные на конкурс проекты. Специалисты обратят внимание на экологическую обоснованность проектных решений, инновационность проектов и их актуальность.

Рассматривать проекты жюри будет в период с 21 ноября по 2 декабря 2022 года в смешанном формате (составление шорт-листа лучших проектов – онлайн, определение победителей – очная защита проектов).