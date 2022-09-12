В Москве стала доступна новая функция приложения "Парковки России"

Новая функция появилась в приложении "Парковки России", она стала доступна на территории Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города и правительства в понедельник.

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"Теперь в приложении "Парковки России" можно отмотать назад время начала парковки, если автомобилист не оплатил ее вовремя. Сделать это нужно после окончания парковки, а новое время должно быть в пределах текущего календарного дня. Функция уже доступна в Москве. Кроме того, у пользователей осталась возможность изменить номер машины и парковочной зоны или продлить истекшую парковку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потребуется соблюсти несколько условий: изменить данные о парковке можно только до конца суток; в рамках одной сессии можно исправить или начало, или конец парковки, или номер машины и парковочной зоны; разрешается до трех изменений в месяц; время поменяется, если парковка истекла сама и ее не завершали досрочно.

Новая функция доступна только для физических лиц в приложении "Парковки России". Уже в следующем году исправить данные о парковке можно будет и на сайте "Московского паркинга", в том числе в личном кабинете юридического лица.

"Для удобства москвичей мы развиваем функционал цифровых транспортных сервисов - задачу поставил Сергей Собянин. По просьбам автомобилистов мы добавили в приложение "Парковки России" возможность изменить время начала парковки. Сервис будет полезен добросовестным водителям, которые оплачивают парковку в приложении - в среднем это 1,1 млн активных пользователей в месяц", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.