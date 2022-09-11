В МОЭК объяснили прорыв системы отопления в доме в центре Москвы

"В рамках начала отопительного сезона МОЭК приступил пока к подаче отопления только в учреждения социальной сферы. Эти работы ведутся под контролем персонала МОЭК и эксплуатирующего персонала потребителей. В данном случае речь идет о локальной ситуации в конкретной квартире", - заверили в пресс-службе.