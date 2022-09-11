В МОЭК объяснили прорыв системы отопления в доме в центре Москвы

Прорыв системы отопления в доме в центре столицы носит локальный характер и не связан с включением тепла. Централизованно в столице тепло в жилые дома пока не подавали, сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "МОЭК" в воскресенье.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" сообщалось, что в центре Москвы, в Басманном районе в доме на Большой Почтовой "при включении отопления затопило подъезд после взрыва батареи".
"В рамках начала отопительного сезона МОЭК приступил пока к подаче отопления только в учреждения социальной сферы. Эти работы ведутся под контролем персонала МОЭК и эксплуатирующего персонала потребителей. В данном случае речь идет о локальной ситуации в конкретной квартире", - заверили в пресс-службе.