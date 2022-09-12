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31 минуту назад

В Москве ожидается заметное потепление

Свободная прессаиещё 15

Температура плюс 12-16 градусов ожидает жителей столицы с понедельника по среду, с 12 по 14 сентября, с четверга, 15 сентября, потеплеет до 15-20 градусов. В то же время всю рабочую неделю будет облачно и пройдут небольшие дожди. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о заметном потеплении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает ТАСС, по словам синоптика, в понедельник и вторник, 12 и 13 сентября, в Москве прогнозируется плюс 15-16 градусов, облачно с пояснениями и местами небольшой дождь. В среду, 13 сентября, немного похолодает: температурный фон днем будет 12-14 градусов тепла, облачность и дожди сохранятся.

Вильфанд добавил, что хотя температура с четверга и будет выше нормы на 1-2 градуса, назвать этот период классическим бабьем летом сложно из-за облачности и осадков.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что потепление, которое принято называть бабьим летом, наступит в Москве попозже.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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