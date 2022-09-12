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2 часа назад

В Москве выявили 5 133 новых случая COVID-19

Москва24иещё 1

За сутки в столице выявили 5 133 новых случая COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, представленные на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве выявили 5 133 новых случая COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 28 человек, выздоровели 3 737 пациентов. Число госпитализированных за последние 24 часа составило 239 человек.

Всего в Москве с начала пандемии выявили 3 102 668 случаев заражения, умерли 45 525 человек, выздоровели 2 872 228 пациентов.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что большинство заболевших коронавирусом в Москве проходят амбулаторное лечение, заболевание протекает в легкой форме.

Новости Москвы,Денис Проценко,
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