Доступ к "Солнцу Москвы" ограничили из-за наплыва посетителей

Дирекция колеса обозрения «Солнце Москвы», открытого 10 сентября, ограничила доступ к аттракциону из-за «крайне высокого наплыва посетителей». Об этом сообщается на его сайте.

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Отмечается, что наплыв желающих попасть на новое самое большое колесо обозрения в Европе начался еще до открытия, а около 18:00 стало понятно, что «могут возникнуть нештатные ситуации», объяснили на аттракционе.

«Дирекция приняла решение о необходимости перераспределения посетителей на другие дни», — говорится в сообщении.