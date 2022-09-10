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37 минут назад

Новости погоды: погода в Москве 10 сентября побила два температурных рекорда

Вечерняя Москваиещё 3

Минимальная температура в Москве 10 сентября стала как самой низкой, так и самой высокой с начала месяца. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

Погода в Москве на День города побила сразу два температурных рекорда
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— С одной стороны, минимальная температура сегодняшнего дня в столице стала самой низкой с начала первого осеннего месяца — термометры на главной метеостанции города показали 2,2 градуса. А с другой стороны, этот день войдет в метеорологическую историю и как самый теплый: на текущий момент уже к 15:00 температура воздуха в Москве достигла 15,3 градуса, — говорится в сообщении.

По данным портала «Метеовести», до этого самым холодным днем сентября считалось 9-е число (4,3 градуса), а самым теплым — 3-е число (15,2 градуса). Согласно ожиданиям синоптиков, воскресенье, 11 сентября, может обновить оба сегодняшних достижения.

До этого главный специалист городского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что подобие бабьего лета можно ждать в Москве в середине сентября.

По ее словам, 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной. Воздух в эти дни прогреется вплоть до плюс 18 градусов. Кроме того, в это время в столице не ожидается существенных осадков.

Новости Москвы,Погода,Татьяна Позднякова,
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