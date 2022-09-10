Погода в Москве на День города побила сразу два температурных рекорда

— С одной стороны, минимальная температура сегодняшнего дня в столице стала самой низкой с начала первого осеннего месяца — термометры на главной метеостанции города показали 2,2 градуса. А с другой стороны, этот день войдет в метеорологическую историю и как самый теплый: на текущий момент уже к 15:00 температура воздуха в Москве достигла 15,3 градуса, — говорится в сообщении.