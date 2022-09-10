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13 минут назад

Путин и Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ

Агентство «Москва»иещё 1

Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Церемония открытия прошла в режиме видеоконференцсвязи, глава государства и мэр города связывались с ВДНХ из концертного зала «Зарядье», где проходит праздничный концерт, посвященный 875-летию Москвы. Процесс открытия транслировался в эфире телеканала «Россия 24».

Путин и Собянин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Раньше было колесо обозрения, но морально и физически устаревшее. Долго подбирали инвестора, нашли его. Инвестор за свои деньги сделал такое великолепное сооружение, самое большое колесо обозрения в Европе, раньше таким было лондонское, а с сегодняшнего дня Лондон на втором месте, сегодня открываем», - доложил Собянин Путину.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, колесо обозрения «Солнце Москвы» - это 30 закрытых кабин, с комфортом вмещающих до 15 гостей каждая. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль, пять кабин оборудовано прозрачным полом. Один оборот колеса обозрения занимает 18 минут и 40 секунд, «Солнце Москвы» может вместить до 450 человек.

Предполагается, что аттракцион будет привлекать более 2,5 млн посетителей ежегодно, и , таким образом, колесо обозрения станет главной точкой притяжения на ВДНХ и одной из наиболее популярных достопримечательностей столицы.

Аттракцион предназначен для круглогодичного посещения при температуре от минус 10 до плюс 40 градусов. Вес конструкции составляет 1 тыс. 800 тонн. Колесо обозрения стоит на прочном фундаменте, спроектированном специалистами Научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института бетона и железобетона имени Алексея Гвоздева с применением современных расчетных комплексов и грунтовых моделей.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,ВДНХ,Правительство Москвы,
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