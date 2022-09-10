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50 минут назад

В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

Илья Родин

В Москве 10 и 11 сентября пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». В Парке Горького соберутся волонтеры, представители социальных организаций. Вход свободный, приглашаются все желающие.

В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»
Фото: © Сайт мэра Москвы, Ю. Иванко© Сайт мэра Москвы, Ю. Иванко

На входе гости фестиваля получат паспорт жителя города неравнодушных. В него при посещении локаций будут ставить печати. Те, кто соберут полный комплект, получат подарки от организаторов: ветровку, сумку-шопер или футболку.

На площадке «Спортсквер» в субботу, 10 сентября, проведет зарядку чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, а в воскресенье — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Все желающие также смогут поучаствовать в турнире по уличному баскетболу.

В зоне «Арт-берег» у Крымского моста соберутся творческие коллективы. Молодые исполнители устроят фристайл-батл, а художники будут писать картины под открытым небом. На площадке «Мир: молодежь Москвы» ожидаются тренинги по ораторскому мастерству, встречи с героями России и интерактивные квизы.

В фестивале примут участие подопечные московских приютов для животных — 40 котов и кошек. Посетители смогут бесплатно забрать понравившегося питомца домой по договору об ответственном содержании (для этого потребуется паспорт).

На фестивале будет работать маркет с полезными сувенирами, все средства от продажи которых пойдут на благотворительность. Завершится мероприятие концертом «Неравнодушные сердца».

Новости Москвы,Григорий Дрозд,Светлана Хоркина,
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