В Москве пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных»

В Москве 10 и 11 сентября пройдет благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». В Парке Горького соберутся волонтеры, представители социальных организаций. Вход свободный, приглашаются все желающие.

Фото: © Сайт мэра Москвы, Ю. Иванко © Сайт мэра Москвы, Ю. Иванко

На входе гости фестиваля получат паспорт жителя города неравнодушных. В него при посещении локаций будут ставить печати. Те, кто соберут полный комплект, получат подарки от организаторов: ветровку, сумку-шопер или футболку.

На площадке «Спортсквер» в субботу, 10 сентября, проведет зарядку чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, а в воскресенье — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Все желающие также смогут поучаствовать в турнире по уличному баскетболу.

В зоне «Арт-берег» у Крымского моста соберутся творческие коллективы. Молодые исполнители устроят фристайл-батл, а художники будут писать картины под открытым небом. На площадке «Мир: молодежь Москвы» ожидаются тренинги по ораторскому мастерству, встречи с героями России и интерактивные квизы.

В фестивале примут участие подопечные московских приютов для животных — 40 котов и кошек. Посетители смогут бесплатно забрать понравившегося питомца домой по договору об ответственном содержании (для этого потребуется паспорт).