Москва приглашает на праздничные мероприятия в честь Дня города

В Москве 10 и 11 сентября пройдут праздничные мероприятия. Столица отметит 875-й день рождения. В программе запланированы концерты, фестивали, ярмарки и другие традиционные мероприятия.

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Моховая, Тверская, Охотный ряд фактически превратились в огромную праздничную площадку. Центральные улицы столицы украсили арт-объектами, цветочными арками, яркими инсталляциями.

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В субботу, 10 сентября, торжества пройдут с 12.00 до 21.00. В воскресенье площадки откроются в 15.00, будут закрыты в 20.00. С программой мероприятий можно ознакомиться на портале «Москва. 875».

На Тверской улице 10 сентября с 17:00 до 18:00 на сцене напротив дома 3 состоится концерт композиций из популярных кинофильмов. Прозвучат легендарные песни

«Александра» («Москва слезам не верит»), «Мне нравится, что вы больны не мной» («Ирония судьбы, или С легким паром!»), «Старый рояль» («Мы из джаза»).

В ландшафтном парке «Павелецкая Плаза» у Павелецкого вокзала пройдут концерты классической музыки с участием известных артистов оперной сцены, лучших классических коллективов города. Площадка впервые будет задействована в праздновании Дня города.

В Парке Горького 10 и 11 сентября пройдет фестиваль «Город неравнодушных». В программе — интерактивы, флешмобы, тренировки с именитыми спортсменами, выступления артистов.

На фестиваль привезут 40 котов и кошек. Это обитатели приюта «Мурлыка», подопечные благотворительных фондов «Дарящие надежду», «Вирта», «Котодетки». Забрать понравившееся животное домой можно будет бесплатно. Новым владельцам потребуется предъявить паспорт и оформить договор об ответственном содержании.

На сценической площадке Поклонной горы состоятся выступления молодых творческих коллективов и известных звезд отечественной эстрады. Григорий Лепс, Алсу, Олег Газманов, Валерия, Ирина Аллегрова и многие другие поздравят столицу с юбилеем.

Мероприятия пройдут в 22 столичных парках: Измайловском, Лианозовском, Бабушкинском, сквере по Олонецкому проезду, ландшафтном парке «Митино», парке 50-летия Октября, парке «Ангарские пруды», парке искусств «Музеон».

В парке «Красная Пресня» исполнители сыграют джаз и рок-н-ролл. В «Кузьминках» выступят кавер-группы. В саду имени Н.Э. Баумана все коллективные и сольные выступления пройдут на сцене «Ракушка». В «Сокольниках» гости смогут посетить ярмарку хлебопекарных и кондитерских изделий, продегустировать продукцию.