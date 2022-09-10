Тверская улица открыта для гуляний в честь Дня города

Праздничные мероприятия 10–11 сентября проходят по всей Москве.

Фото: Ю. Иванко. Mos.ru Ю. Иванко. Mos.ru

В столице началось празднование Дня города. Одной из главных площадок стала Тверская улица и одноименный бульвар. Именно здесь расположены центральные площадки, которые традиционно собирают наибольшее количество москвичей и гостей города.

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Центральными темами празднования 875-летия Москвы на Тверской улице станут «Город: детали. Москва в движении» и «Москва — Донбасс». Капсульные коллекции и дропы, посвященные Москве, на Тверской представляют сразу 90 российских дизайнеров. Посетители побывают на митапах — некоммерческих встречах для обмена опытом, увидят финал шахматного турнира «Московские сезоны», работу мужских парикмахерских салонов, бьюти-студий и смогут принять участие в пленэре. Кроме того, на Тверской улице работает кинологическая площадка для питомцев, проходят открытые уроки по игре в городки.

На Тверской улице можно узнать о знаменитых людях, родившихся на Донбассе. Среди них Владимир Даль, Архип Куинджи, Сергей Прокофьев, Нонна Мордюкова, Леонид Быков, Виталий Старухин. Для гостей проведут более 120 мастер-классов, в том числе интеллектуальные игры, а также матчи и встречи со спортсменами из Донбасса. Посетители узнают об исторических связях, объединяющих Донбасс и Россию.

Среди 36 арт-объектов посетители смогут увидеть инсталляцию знаменитого кинотеатра «Победа» в городе Донецке, макеты памятников Донбасса, в том числе мемориала подвигу шахтеров Макеевки, бронекатера № 346 в Мариуполе, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, спортивных сооружений.

В праздничную программу на Тверской улице вошли выступления уличных оркестров с классическим и современным репертуаром. В том числе прозвучат произведения уроженца Донбасса великого композитора Сергея Прокофьева.

В этом году День города отмечают 10 и 11 сентября, столице исполняется 875 лет. Для жителей и гостей Москвы подготовили около 200 концертов, фестивалей, спортивных соревнований и других мероприятий. Работает 19 центральных и окружных площадок, тематическую программу представят парки, музеи, выставочные залы, библиотеки и культурные центры. Они организуют еще более 420 мероприятий.

Завершением праздника станет красочный фейерверк. В 21:00 10 сентября прогремит более 30 тысяч залпов из 23 точек запуска.

Метро и Московское центральное кольцо не будут закрывать с 05:30 10 сентября до 01:00 12 сентября, кроме того, ночью продолжат работу некоторые маршруты наземного транспорта.

На отдельных улицах столицы введут ограничения движения. Подробная информация о них опубликована на специальной странице.