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4 часа назад

Названы самые популярные у московской молодежи сферы деятельности

Мослента

Самые популярные у московской молодежи сферы деятельности назвал на официальном сайте мэра Москвы руководитель Департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак. По его словам, 60 процентов обращающихся в центр кандидатов находят работу.

Названы самые популярные у московской молодежи сферы деятельности
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Клиенты службы занятости в возрасте до 30 лет чаще всего становятся специалистами по работе с клиентами, поварами, официантами и бариста. На втором месте — офисные позиции: менеджер по персоналу, бухгалтер, юрист, экономист, делопроизводитель или секретарь. Также востребован ретейл с должностями продавца-консультанта, кассира, мерчандайзера, менеджера по продажам или специалиста по маркетингу, отметил Стружак.

В сфере транспорта и логистики москвичи занимают позиции логистов, диспетчеров, операторов связи, водителей разных категорий и курьеров, а в образовании — учителей, тьюторов, методистов и воспитателей. Кроме того, молодые специалисты часто работают программистами, дизайнерами компьютерной графики и системными администраторами.

Ранее были названы самые редкие и необычные вакансии в России. Среди самых уникальных специалисты выделили должности переворачивателя календаря под песню Шуфутинского, доступную для соискателей в Нижнем Новгороде, а также специалиста по дружбе, которому предстоит искренне радоваться достижениям коллег, смеяться над шутками и мемами.

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