Определены победители первого розыгрыша программы «Миллион призов»

Победители получили от трех до 10 тысяч призовых баллов, а некоторые из них стали обладателями автомобилей.

Фото: Mos.ru Mos.ru

В Москве завершился первый из трех розыгрышей среди участников электронного голосования на выборах муниципальных депутатов в рамках акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов». Победителей определяли методом случайного выбора среди проголосовавших онлайн до 20:00 9 сентября.

Среди горожан разыграли 50 автомобилей, а также призовые баллы номиналом от трех до 10 тысяч. Их можно потратить у партнеров программы, в числе которых магазины продуктов, одежды, детских товаров и товаров для дома, рестораны, музеи, театры. Выигрыш также можно использовать для пополнения карты «Тройка» или направить на благотворительность. Один балл равен одному рублю.

В первом розыгрыше приняли участие 1 005 366 человек. Из них 50 стали обладателями автомобилей, 387 600 человек получили призовые баллы.

После 12:00 победителям розыгрыша отправят СМС, где будет указан вид приза (баллы или автомобиль) и информация о необходимости активировать выигрышный уникальный код на сайте программы. После 12:00 там же можно самостоятельно узнать о выигрыше. Для этого потребуется авторизоваться.

Активировать уникальные коды для начисления призовых баллов нужно до 26 сентября включительно, обменять баллы на промокоды — до 14 декабря включительно, а использовать промокоды у партнеров программы — до 15 декабря включительно.