Путин и Собянин открыли новый участок Московского скоростного диаметра

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, в День города Москвы, по видеосвязи приняли участие в церемонии открытия участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.

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Глава государства и мэр вышли на связь из парка "Зарядье", где состоится праздничный концерт по случаю 875-летия столицы.

Благодаря введению в эксплуатацию участка от Дмитровского до Ярославского шоссе открывается сквозное движение от федеральной трассы М-11 на севере до Косинской развязки на востоке Москвы.

Московский скоростной диаметр - главный проект дорожного строительства столицы. Он объединит Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Также диаметр соединит 10 крупнейших вылетных магистралей. В 48 районах с населением порядка 4,5 млн человек появятся новые транспортные связи. Кроме того, многоуровневые развязки обеспечат выезд на МКАД и ТТК, также МСД улучшит транспортное обслуживание аэропортов Домодедово и Шереметьево.